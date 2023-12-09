Барабаш розповів про найбільші проблеми в Авдіївці

Наразі в Авдіївці Донецької області залишається понад 1,2 тис. цивільних. Найбільшою проблемою для міста залишається логістика.

Про це в в ефірі телемарафону повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша.

За його словами, після загострення бойових дій евакуація місцевих жителів активізувалася, але зараз знову сповільнилася. Зокрема, і через безпекову ситуацію.

"Багато відповідей люди говорять, коли відмовляються їхати. Одна з таких причин - безпека по дорозі. Люди все бачать і чують... Є такі, які відверто не хочуть виїжджати, є і "ждуни", але їх небагато", - сказав Барабаш.

Барабаш каже, що найбільшою проблемою залишається логістика. Наразі їжа та інші необхідні речі до міста завозяться однією трасою, вона небезпека. За словами Барабаша, запас їжі в Авдіївці є, але з питною водою є проблеми.

Як повідомлялося, Віталій Барабаш повідомив, що навколо Авдіївки тривають "м'ясні штурми". Російські окупанти тиснуть по всій лінії оборони навколо міста.

Читайте також: