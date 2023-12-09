Кремль збільшив чисельність армії: естонська розвідка назвала ймовірні причини

Керівник естонської розвідки Антс Ківісельг заявив, що збільшенням чисельності армії Росії до 2,2 млн осіб Москва хоче "привести ситуацію у відповідність до реальності".

Про це він повідомив під час брифінгу, повідомляє видання ERR.

За його словами, указ диктатора-президента РФ Володимира Путіна щодо розширення чисельності збройних сил може мати кілька причини. Ківісельг наголошує, що, за офіційними заявами Кремля збільшення армії відбувається за рахунок контрактників.

"Проте в Інституті військових досліджень відобразили свою думку, що це скоріше нинішня чисельність збройних сил РФ і цим указом вони просто намагаються привести ситуацію у відповідність до реальності",- висловися Ківісельг.

Він наголошує, що одночасно не можна виключати, що росіяни збільшуватимуть чисельність армії найближчими роками.

"Говорилося, що в нашому регіоні буде відтворено Московський і Ленінградський військові округи, що найбільше сприятиме збільшенню чисельності особового складу. Ймовірно збільшення чисельності особового складу загалом і також біля наших кордонів", – заявив він.

Нагадаємо, естонська розвідка оцінила сили РФ щодо нового наступу. Командувач Центру військової розвідки Естонії Антс Ківісельг наголошує, що Росія почала перегруповувати свої сили. Це може означати, що найближчими тижнями в Україні можуть початися ще інтенсивніші наступи окупантів.

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