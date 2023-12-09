Де в Україні найвищі зарплати: названо міста

Найвищі зарплати серед українських міст традиційно пропонуються в Києві.

Про це пише видання "OBOZ.UA" з посиланням на дані великого кадрового порталу.

У великих містах роботодавці пропонують українцям заробітну плату від середніх 14 000 грн (у Сумах) до 21 300 грн (у Києві).

Наприклад, у столиці найбільше готові платити C++ developer'ам (фахівцям, які повноцінно знають тонкощі мови програмування C++) – в середньому 110 000 грн. Найменше – керівникам гуртків, 6 700 грн.

Майже стільки ж, як і в Києві пропонують у Херсоні – у середньому 21 000 грн. Найбільшу суму, за даними великого кадрового порталу, військовослужбовцям – середні 72 500 грн. Найменшу – касирам, 11 200 грн.

На третьому місці – Львів, де середня пропонована зарплата складає 19 300 грн. Найбільше тут готові платити військовослужбовцям – в середньому 75 000 грн. Найменше: прибиральницям, 10 000 грн, організаторам, педагогам-організаторам – 10 500 грн.

А найнижчі зарплати зафіксовано у Сумах – в середньому 14 000 грн. Тут готові платити:

найбільше – військовослужбовцям, 72 500 грн

найменше – прибиральницям, 7 200 грн, а також няням – 7 700 грн

Мінімальна зарплата в Україні 2024 року: сума

Уряд на черговому засіданні прийняв бюдже на 2024 рік. Тому вже відомо, якими можуть бути суми мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму тощо.

Якщо говорити про розмір мінімальної заробітної плати в Україні, то від 1 січня 2024 року мінімальна зарплата змінюватиметься.

Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі від 1 січня може становити 7100 грн. Від 1 липня 2024 — 8000 грн.

А от прожитковий мінімум теж не стоятиме на місці.Так, 2023 року на одну особу сума мінімального забезпечення — 2589 грн. А 2024 року вона може зрости до 2920 грн.

Раніше в НБУ повідомили, що в Україні збереглася тенденція підвищення попиту на робочу силу. На тлі цього українцям почали збільшувати зарплату.

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