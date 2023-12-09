У Білому домі відреагували на участь Путіна у "виборах"

Вашингтон порівняв процес "голосування" у РФ з кінними перегонами.
У Білому домі відреагували на висування російського диктатора Володимира Путіна на "вибори президента", про що він заявив 8 грудня.
Висування Путіна на "вибори" прокоментував представник адміністрації президента США Джон Кірбі.
За його словами процес "голосування" в Росії можна порівняти з кінними перегонами.
"Ну, це будуть найкрутіші перегони, чи не так? Це все, що я можу сказати з цього приводу", - висловився представник адміністрації Джо Байдена.
До слова, кремлівський диктатор Володимир Путін вирішив "висуватися" на п'ятий президентський термін у Кремлі. У кріслі глави держави він сидить від 1999-го.
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Нагадаємо, днями в Росії оголосили дату президентських виборів. Рішення ради федерації було ухвалене одноголосно. За нього проголосували 162 сенатори.
Крім того, Центрвиборчком ухвалив постанову про те, що "вибори" президента будуть кількаденними - від 15 до 17 березня 2024-го.