В Белом доме отреагировали на участие Путина в "выборах"

В Белом доме отреагировали на выдвижение российского диктатора Владимира Путина на "выборы президента", о чем он заявил 8 декабря.

Выдвижение Путина на "выборы" прокомментировал представитель администрации президента США Джон Кирби.

По его словам процесс "голосования" в России сравним с конной гонкой.

"Ну, это будет самая крутая гонка, не так ли? Это все, что я могу сказать по этому поводу", — высказался представитель администрации Джо Байдена.

К слову, кремлевский диктатор Владимир Путин решил "выдвигаться" на пятый президентский срок в Кремле. В кресле главы государства он сидит с 1999-го.

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Напомним, на днях в России объявили дату президентских выборов. Решение совета федерации было принято единогласно. За него проголосовали 162 сенатора.

Кроме того, Центризбирком принял постановление о том, что "выборы" президента будут многодневными – с 15 по 17 марта 2024-го.

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