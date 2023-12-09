В Белом доме отреагировали на участие Путина в "выборах"

Вашингтон сравнил процесс "голосования" в РФ с конной гонкой.
В Белом доме отреагировали на выдвижение российского диктатора Владимира Путина на "выборы президента", о чем он заявил 8 декабря.
Выдвижение Путина на "выборы" прокомментировал представитель администрации президента США Джон Кирби.
По его словам процесс "голосования" в России сравним с конной гонкой.
"Ну, это будет самая крутая гонка, не так ли? Это все, что я могу сказать по этому поводу", — высказался представитель администрации Джо Байдена.
К слову, кремлевский диктатор Владимир Путин решил "выдвигаться" на пятый президентский срок в Кремле. В кресле главы государства он сидит с 1999-го.
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Напомним, на днях в России объявили дату президентских выборов. Решение совета федерации было принято единогласно. За него проголосовали 162 сенатора.
Кроме того, Центризбирком принял постановление о том, что "выборы" президента будут многодневными – с 15 по 17 марта 2024-го.