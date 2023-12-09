Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Генерал Маломуж рассказал, когда может быть новое наступление ВСУ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1361
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Генерал Маломуж рассказал, когда может быть новое наступление ВСУ

ВСУ. / Фото: Associated Press

Стратегические операции могут начаться уже зимой-весной 2024-го.

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж рассказал, что в перспективе ближайших трех-пяти месяцев может развернуться театр боевых действий по освобождению Вооруженными силами Украины юга.

Об этом он сказал в интервью OBOZ.UA.

"Наша морская пехота уже активно работает на Херсонском направлении, а это возможность перекрытия логистических путей из Крыма и ударов с фланга по херсонской или запорожской группировке. Таким образом, мы имеем южные перспективы. Возможно, также и восточные, которые пока не расшифровываются. Могут быть проведены стратегические наступательные операции зимой-весной следующего года — с учетом того, что мы готовим новые силы и средства", — высказался он

По словам Маломужа, речь идет и о помощи союзников, и о развитии собственного производства – дронов, ракет, боеприпасов.

"Если в ближайшие недели и месяцы мы сломаем перспективу врага под Авдеевкой, в Бахмуте, в Кременной и Сватово — это будет первым провалом Путина, поскольку он не сможет выполнить свои предвыборные обещания. Наши мощные действия в перспективе сломают всю стратегию путинской агрессии. Конечно, это очень ослабит режим в РФ", — подчеркнул генерал.

Напомним, аналитики ISW объясняют активизацию оккупантов возле Авдеевки и Купянска тем, что оккупантам дали задачу захватить и места до выборов в РФ. Голосование состоится в марте 2024 года.

Читайте также ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1361
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация