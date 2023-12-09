Генерал Маломуж рассказал, когда может быть новое наступление ВСУ

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж рассказал, что в перспективе ближайших трех-пяти месяцев может развернуться театр боевых действий по освобождению Вооруженными силами Украины юга.

Об этом он сказал в интервью OBOZ.UA.

"Наша морская пехота уже активно работает на Херсонском направлении, а это возможность перекрытия логистических путей из Крыма и ударов с фланга по херсонской или запорожской группировке. Таким образом, мы имеем южные перспективы. Возможно, также и восточные, которые пока не расшифровываются. Могут быть проведены стратегические наступательные операции зимой-весной следующего года — с учетом того, что мы готовим новые силы и средства", — высказался он

По словам Маломужа, речь идет и о помощи союзников, и о развитии собственного производства – дронов, ракет, боеприпасов.

"Если в ближайшие недели и месяцы мы сломаем перспективу врага под Авдеевкой, в Бахмуте, в Кременной и Сватово — это будет первым провалом Путина, поскольку он не сможет выполнить свои предвыборные обещания. Наши мощные действия в перспективе сломают всю стратегию путинской агрессии. Конечно, это очень ослабит режим в РФ", — подчеркнул генерал.

Напомним, аналитики ISW объясняют активизацию оккупантов возле Авдеевки и Купянска тем, что оккупантам дали задачу захватить и места до выборов в РФ. Голосование состоится в марте 2024 года.

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