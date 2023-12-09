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Генерал Маломуж розповів, коли може бути новий наступ ЗСУ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Генерал Маломуж розповів, коли може бути новий наступ ЗСУ

ЗСУ. / Фото: Associated Press

Стратегічні операції можуть розпочатися вже взимку-навесні 2024-го.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж розповів, що перспективі найближчих трьох-п'яти місяців може розгорнутися театр бойових дій зі звільнення Збройними силами України півдня.

Про це він сказав в інтерв'ю "OBOZ.UA".

"Наша морська піхота вже активно працює на Херсонському напрямку, а це можливість перекриття логістичних шляхів із Криму та ударів з флангу по херсонському чи запорізькому угрупованню. Таким чином ми маємо південні перспективи. Можливо, також і східні, які поки що не розшифровуються. Можуть бути проведені стратегічні наступальні операції взимку-навесні наступного року – з урахуванням того, що ми готуємо нові сили та засоби", - висловився він 

За словами Маломужа, йдеться і про допомогу союзників, і про розвиток власного виробництва - дронів, ракет, боєприпасів. 

"Якщо найближчими тижнями та місяцями ми зламаємо перспективу ворога під Авдіївкою, у Бахмуті, у Кремінній та Сватовому - це буде першим провалом Путіна, оскільки він не зможе виконати свої передвиборчі обіцянки. Наші потужні дії у перспективі зламають усю стратегію путінської агресії. Звичайно, це дуже послабить режим у РФ", - наголосив генерал.

Нагадаємо, аналітики ISW пояснюють активізацію окупантів біля Авдіївки та Куп'янська тим, що окупантам дали завдання захопити і місця до виборів в РФ. Голосування відбудеться у березні 2024-го.

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Дата публікації
Перегляди
1361
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