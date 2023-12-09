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Росіяни вгатили ракетою по Миколаєву: перші подробиці

Росіяни вгатили ракетою по Миколаєву: перші подробиці

Фото: Associated Press

Минулося без жертв.

Росіяни атакували Миколаїв ракетою. Сталося це 8 грудня о 22:12.

Про це повідомив Віталій Кім, очільник Миколаївської ОВА.

За його даними, влучання відбулось по відкритій території на околицях міста. Постраждалих немає.

Що відомо про інші обстріли регіону

Вчора, 8 грудня, о 12:49 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає.

8 грудня о 18:10 та сьогодні вранці, 9 грудня, о 06:43 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. За попередньою інформацією, без руйнувань та постраждалих.

Нагадаємо, 8 грудня ЗС РФ здійснили масований обстріл України. Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ворог використовував ракети, які зумів назбирати в арсеналі.

Про вечірній вибух у Миколаєві повідомив раніше мер міста. 

"Миколаїв. У місті було чути звук вибуху. З’ясовуємо", - коротко зазначив він.

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