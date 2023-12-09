Россияне ударили ракетой по Николаеву: первые подробности

Обошлось без жертв.
Россияне атаковали Николаев ракетой. Произошло это 8 декабря в 22:12.
Об этом сообщил Виталий Ким, глава Николаевской ОВА.
По его данным, попадание произошло по открытой территории в окрестностях города. Пострадавших нет.
Что известно о других обстрелах региона
Вчера, 8 декабря, в 12:49 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по с. Солончаки Куцурубской громады. Пострадавших нет.
8 декабря в 18:10 и сегодня утром, 9 декабря, в 06:43 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. По предварительной информации, без разрушений и пострадавших.
Напомним, 8 декабря ВС РФ произвели массированный обстрел Украины. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что враг использовал ракеты, которые сумел собрать в арсенале.
О вечернем взрыве в Николаеве сообщил ранее мэр города.
"Николаев. В городе был слышен звук взрыва. Выясняем", — коротко отметил он.
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