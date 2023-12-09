Россияне ударили ракетой по Николаеву: первые подробности

Россияне атаковали Николаев ракетой. Произошло это 8 декабря в 22:12.

Об этом сообщил Виталий Ким, глава Николаевской ОВА.

По его данным, попадание произошло по открытой территории в окрестностях города. Пострадавших нет.

Что известно о других обстрелах региона

Вчера, 8 декабря, в 12:49 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по с. Солончаки Куцурубской громады. Пострадавших нет.

8 декабря в 18:10 и сегодня утром, 9 декабря, в 06:43 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. По предварительной информации, без разрушений и пострадавших.

Напомним, 8 декабря ВС РФ произвели массированный обстрел Украины. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что враг использовал ракеты, которые сумел собрать в арсенале.

О вечернем взрыве в Николаеве сообщил ранее мэр города.

"Николаев. В городе был слышен звук взрыва. Выясняем", — коротко отметил он.

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