У Росії погрожують окупувати ще дві українські області

Колишній міністр внутрішніх справ агресорки Росії Анатолій Куликов заявив, що російським загарбникам потрібно захопити ще кілька українських регіонів.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Нам потрібні обов'язково Миколаївська та Одеська області. Це обов'язково для того, щоб не допустити мотивації Заходу взяти Україну в НАТО", - цинічно заявив він.

Він каже, мовляв, такий сценарій необхідний, аби відрізати Україну від акваторії Чорного моря. Зі слів Куликова, нібито після цього НАТО не зможе використовувати морські рубежі у своїх цілях. Крім того, Куликов переконаний, якщо Україна втратить дві області, що мають вихід до води, то стане не потрібна Альянсу.

Ексміністр цинічно наголошує, мовляв, провина за повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022-го не лежить на Кремлі.

"Не Росія винна. Вина лежить на націоналістах і Заході, який підбурював їх. Наше завдання - протистояти їм", - заявив Куликов.

Як повідомлялося, росіяни намагаються змінити населення на тимчасово окупованих територіях. У межах політики заміни корінного населення, росіяни завозять на ТОТ мігрантів з Центральної Азії.

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