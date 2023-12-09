Астрологічний прогноз на 9 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: справи – навіть якщо йдеться лише про домашні турботи – краще відкласти на інший день. Спілкування з оточенням бажано обмежити до мінімуму, а від взаємин, які себе зжили, краще відмовитися.

Символ дня: Трясовина.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: синій, ультрамарин.

Щасливі камені дня: хризопраз, жадеїт.

За яку частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: серйозні фізичні навантаження можуть призвести до травм, тому не варто займатися спортом і піднімати тяжкості.

Харчування дня: харчуватися бажано помірно, замінюючи м'ясо рибою та включаючи до раціону більше клітковини, овочів та фруктів.

Стрижка дня: стригтися цього дня не лише можна, а й потрібно.

Магія та містика дня: від ворожінь краще відмовитись – відповіді на поставлені запитання однаково отримати не вдасться.

Сни дня: сни цієї ночі необхідно ретельно проаналізувати – вони можуть виявитися пророчими.

Табу дня: необхідно у всьому дотримуватися обережності – і не варто ризикувати своїм здоров'ям, можливо, і життям.

Цитата дня: «Філософією називається не сама мудрість, а любов до неї» (Аврелій Августин).

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