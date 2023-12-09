У Міноборони розповіли про успіхи ЗСУ та подальші плани

У Міноборони анонсували нові операції для витіснення ворога з української землі.

Україна робить все м можливе, щоб звільнити від загарбників окуповані території і досягає успіхів, зокрема на Чорному морі.

Про це в етері загальнонаціонального телемарафону заявив голова Міністерства оборони Рустем Умєров.

Він зазначив, що ЗСУ досягли серйозних успіхів на Чорному морі, хоча Україна не має власного потужного флоту.

"Ми показали всьому світу, що ми можемо досягати успіху, попри те, що у нас немає такого потужного флоту. Ми вимусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ці напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже гарну спроможність для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму", – сказав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна отримає винищувачі F-16 у короткостроковій перспективі.

Крім того, ми раніше інформували, що СБУ вперше розкрила деталі унікальної спецоперації зі звільнення Київщини.

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