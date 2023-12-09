В Минобороны рассказали об успехах ВСУ и дальнейших планах

В Минобороны анонсировали новые операции по вытеснению врага с украинской земли.

Украина делает все возможное, чтобы освободить от захватчиков оккупированные территории и добивается успехов, в частности на Черном море.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава Министерства обороны Рустем Умеров.

Он отметил, что ВСУ добились серьезных успехов на Черном море, хотя Украина не имеет собственного мощного флота.

"Мы показали всему миру, что мы можем преуспевать, несмотря на то, что у нас нет такого мощного флота. Мы вынудили Россию отойти от временно оккупированного Крыма. Эти наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошую способность для того, чтобы они ушли навсегда из нашего Крыма", – сказал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина получит истребители F-16 в краткосрочной перспективе.

Кроме того, мы ранее информировали, что СБУ впервые раскрыла детали уникальной спецоперации по увольнению Киевщины.

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