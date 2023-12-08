СБУ вперше розкрило правду, як ворог планував захопити Київ: відео

Служба безпеки України привідкрила завісу над спецоперацією зі знищення тилового пункту управління росіян на Поліссі в березні 2022 року. Унікальна диверсійна операція з використанням важкої артилерії стала вагомим внеском СБУ у звільнення Київщини від окупантів.

Деталі операції представлені у фільмі "Лігво ворога. Ліквідація" з документального циклу "СБУ. Спецоперації перемоги".

"Це була перша така диверсійна робота з використанням артилерійських сил. Вдале, якісне, диверсійне відпрацювання СБУ разом із артилеристами ЗСУ є прикладом того, що разом — ми сила. Воно посприяло обороні Київщини. Ми відбили ворога, і він був змушений відступати з території України", — наголосив Голова СБУ Василь Малюк.

У штабі розташовувалось керівництво російських військ, які наступали на Київ. Також окупанти зберігали поруч велику кількість техніки, боєприпасів і палива. Цей логістично-управлінський центр і став ціллю Служби безпеки.

Щоб вразити об’єкт, спецпризначенці СБУ непомітно доставили артилерію у так звану сіру зону, впритул до російських позицій. Важкі 152-мм гармати перекидали на диверсійному рейді у безпосередній близькості до ворога.

"Це була зухвала операція. По суті, за декілька кілометрів від ворога хлопці готували позиції для роботи нашої артилерії", — зазначив Голова СБУ.

Завдяки успішному артилерійському відпрацюванню командний пункт загарбників було знищено. Спецоперація була реалізована СБУ у взаємодії із 44-ю артилерійською бригадою ОК "Захід" ЗСУ.

Як наголосив Василь Малюк, після цієї операції ЦСО "А" та 13-те Головне управління військової контррозвідки СБУ разом із Силами оборони продовжили робити свій внесок у звільнення Київщини: мінували логістичні артерії, підривали мости та нищили російську техніку та окупантів.

Яскраві цитати з фільму "Лігво ворога. Ліквідація"

"Хантер", бригадний генерал, військово розвідка СБУ:

"Для нас було дуже важливо зупинити росіян, не дати їм прорватися до Києва... Війська, які наступали на Київ вони управлялися генералами, полковниками, які мали десь розміщуватися. Оце місце називається "тилові пункти управління".

Генерал-майор, голова СБУ Василь Малюк:

"Тиловий пункт управління – це пункт, де знаходився особовий склад ворога, в тому числі керівники, офіцери, а також на той момент акумулювалися і певні їх логістичні можливості. Це ТБК, яким вони поповнювали свої війська, і це ті паливно-мастильні матеріали"

"Хантер":

"Знищення такої жирної з військової точки зору цілі дозволило б гарантовано точно зупинити наступ росіян на Київ і ми почали на них полювати"

"Єнот", підполковник, військова розвідка СБУ:

"На початку березня від наших агентурних джерел ми дізналися, що на транспортне підприємство Поліського (селище у Київській області – ред.) з’їжджаються багато вантажівок і там є скупчення ворога.

"Хантер":

"Великий рух вертольотів, що охороняють колони, і супровід цих автомобілів. Це ознаки того, що в цих автомобілях пересувається військові військові російські чини. Ми визначили місце, куди постійно прямують ці автомобілі, де вони зупиняються, де вони залишаються на ночівлю. І зрозуміло, що це можливо буде тим місцем, де знаходиться тиловий пункт управління. Аналіз супутникових знімків показав, що у даній точці розгорнуті радіостанції, системи супутникового зв'язку росіян – це речі, які як маркери вказують, що це може бути штаб з'єднання. Я сам мисливець з багаторічним досвідом, мені було потрібно знайти лігво цих звірюк. Ми знайшли це лігво"

Василь Малюк:

"Дана інформація була кілька разів отримана, перевірена агентурно, перевірена через технічні можливості і ми отримали відповідну вказівку на знищення даного тилового пункту"

"Єнот":

"На Київ було тільки дві основних дороги. Одна дорога йшла через Чорнобиль, друга через Поліське – Термахівку, але все одно вони сходилися в Іванкові".

"Хантер":

"Траса Поліське – Термахівка була одної з двох трас, по яких росіяни постійно поставляли озброєння, паливо Мозирського нафтопереробного заводу з Білорусі".

"Єнот":

"Кожен день ми бачили колони в 20-30-50 машин і вони йшли з інтервалом година-півгодини".

"Хантер":

"Я порадився з Василем Малюком: в нас виникла ідея перерізати цю трасу і зрозуміти, де вони будуть потім акумулювати ці всі свої засоби ураження та паливо-мастильні матеріали".

"Єнот":

"Я отримав наказ від "Хантера" підірвати моста в населеному пункті Бобер. Ми почали формувати зведений загін, який зможе туди занести вибухівку… Три-чотири дні ми шукали місцину, де можна пройти по лісу і дійти хоча б до того моста. Ми найшли маленький потічок, через який ми завезли туди на квадроциклах 200 кілограмів тротилу в ящиках. В результаті підриву цього моста росіяни вже не могли забезпечувати в тій кількості свої наступаючі війська".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Лігво ворога. Ліквідація – СБУ. Спецоперації перемоги. Фільм 3".

Над проєктом понад пів року працювала команда 1+1 Production.Originals на чолі з продюсером Акімом Галімовим.

Нагадаємо, у першому фільмі циклу "СБУ. Спецоперації перемоги" розкриваються деталі підготовки операцій Служби безпеки зі знищення Кримського мосту. У другому – як снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ воювали за "Дорогу життя" під Бахмутом навесні 2023 року.

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