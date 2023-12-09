У Білому домі прокоментували чергову ракетну атаку по Україні

У Білому домі заявили, що масований ракетний удар росіян, який вони здійснили 8 грудня, підтвердив оцінки, що російський диктатор Путін і надалі вважає правильним вражати критичну інфраструктуру взимку.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Ідея запускати крилаті ракети по Україні не є чимось новим. Ми цілком очікували, що з приходом зими вони продовжать це робити. І ми говорили про це буквально кілька днів тому", - зауважив представник Білого дому.

Разом з тим він закликав не пов’язувати останню масовану ракетну атаку росіян по Україні з тим, що Конгрес затягує процес ухвалення нового пакету допомоги.

"Це – частина зусиль Росії, Путіна, буквально використати зимову пору року в якості зброї", - зазначив

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники зранку, 8 грудня, здійснили запуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників з Ту-95.

Крім того, ми раніше інформували, що у Повітряних силах прокоментували ракетну атаку по Україні.

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