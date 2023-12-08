У Повітряних силах прокоментували ракетну атаку по Україні

Під ранок 8 грудня ворог почав запускати ракети, про які всі довго говорили – Х-101/Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95. Бомбардувальники розділилися на кілька груп та здійснили пуски крилатих ракет. Було запущено, попередньо, 19 ракет.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Подробиці

Ввечері 7 грудня ворог розпочав розвідку боєм за допомогою 7 "Шахедів", які полетіли в Дніпропетровську область. П'ять одиниць було збито. Так само на Харківщині працювала С-300 – противник запустив 6 зенітно-керованих ракет з Бєлгородської області. А вже під ранок 8 грудня ворог запустив 19 ракет по Україні у декілька хвиль.

"Маємо непоганий результат протиповітряної оборони – 14 знищених крилатих ракет. Знищені вони були на Київщині й Дніпропетровщині. Слідували курсом спочатку до Дніпра, Дніпропетровської області, звідти частина ракет попрямувала на Київ", – сказав Ігнат.

Частина ракет, на жаль, вдарила по об'єктах інфраструктури в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, ворог атакував крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС вперше за 79 днів.

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