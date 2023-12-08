Італійський оперний спів отримав статус культурної спадщини ЮНЕСКО

Сьогодні в Італії налічується близько 60 оперних театрів.

Італійський оперний спів було внесено до списку культурної спадщини ООН.

Про це повідомляє ВВС.

Культурна агенція ООН ЮНЕСКО оголосила, що включила мистецтво чотиривікової давнини, що поєднує костюм, драму та музику, до категорії нематеріальної культурної спадщини.

Італійська опера розвивалася наприкінці 1500-х — на початку 1600-х років у Флоренції, при дворі родини Медічі. Зазвичай це складні сюжети, ретельно продумана постановка та віртуозний спів. Оперний спів поєднується з іншими відомими італійськими практиками, такими як приготування піци та мистецтво підкорення альпійських вершин.

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"Це офіційне підтвердження того, що ми вже знали: оперний спів - це світова досконалість", - заявив міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано у своїй заяві після рішення ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО описала італійську оперу як "фізіологічно контрольований спосіб співу, який збільшує силу голосу в акустичних просторах, таких як амфітеатри і церкви".

Першим великим оперним композитором вважається італієць Клаудіо Монтеверді, який жив від 1567 по 1643 рік.

Сьогодні в Італії налічується близько 60 оперних театрів – це світовий рекорд, а такі оперні співаки, як тенор 20 століття Лучано Паваротті, шануються як головні зірки.

Лучано Паваротті з акторами під час виступу у Нью-Йорку 2000 року / Фото: Getty Images

Роблячи заяву на нараді з охорони культурної спадщини в Ботсвані, ЮНЕСКО також включила перуанське севиче, розпис бангладеських рикш, узбецькі керамічні вироби, плетіння пов'язок на стегнах в Кот-д’Івуарі та низку інших звичаїв і традицій до нематеріальних культур.

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