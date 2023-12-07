Відомий матадор скасував весілля за мить до церемонії

Він заявив, що готовий сплатити витрати на скасоване весілля.
В Іспанії відомий матадор Хуан Ортега скасував весілля просто у день церемонії.
Про це пише El Español.
Свято 33-річного чоловіка та 31-річної кардіологині Кармен Альби мало відбутися у суботу, 2 грудня, у Херес-де-ла-Фронтера.
У п'ятницю пара відсвяткувала грандіозну передвесільну церемонію та готувалася до дня Х. Втім, незадовго до того, щоб сказати одне одному "так" біля вівтаря, Ортега зателефонував і повідомив, що весілля не буде. Шокована була не лише наречена, а й 500 запрошених гостей, частина з яких уже чекала на пару у храмі.
Кармен видалила соцмережі, а її справжнє місцеперебування знають лише сім'я та найкращі друзі. Втім, пара розмовляла після скандалу, листуючись.
Хуан Ортега також зник з поля зору громадськості і, за словами його керівника зі зв'язків з громадськістю Курро Мадуеньо, він не розглядає можливість робити будь-які заяви.
Повідомляється, що перед тим, як ухвалити рішення про скасування шлюбу, Хуан зателефонував своєму священникові. Подейкують, що тореадор дуже релігійна людина і мав сумніви щодо цього союзу.
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На місцевому телебаченні багато говорили про те, які витрати були вкладені в весілля, яке не відбулося. Сума становитиме близько 90 000 євро. Ортега виявив готовність покрити ці витрати. Серед них банкет, весільна подорож та квіткове оформлення.
Кармен і Хуан були у стосунках 10 років, з яких два жили разом у Севільї.
Нагадаємо, медик став батьком, таємно запліднивши пацієнтку, яку лікував від безпліддя. Про це жінка дізналася за допомогою ДНК-тесту.
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