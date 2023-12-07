Pantone оголосив головний колір 2024 року – фото, відео

Міжнародний дослідницький інститут кольору Pantone назвав головний колір 2024 року.

Про це йдеться на сайті компанії.

Колір називається 13-1023 Peach Fuzz та описується як "оксамитовий ніжний персик, всеосяжний дух якого збагачує розум, тіло та серце".

"Теплий і затишний відтінок, що підкреслює наше прагнення до спільності з іншими. PANTONE 13-1023 Peach Fuzz представляє свіжий підхід до нової м’якості. Витончено чуттєвий — це щирий персиковий відтінок, який дарує відчуття ніжності та передає відчуття турботи, спільності та співпраці", - йдеться у повідомленні.

Виконавча директорка Інституту кольору Pantone Леатріс Ейсман зазначила, що у пошуках відтінку, який відбивав би вроджене прагнення до близькості та зв'язку, вони вибрали колір, що випромінює теплоту та сучасну елегантність:

"Відтінок, який резонує із співчуттям, пропонує тактильні обійми та легко поєднує молодість із вічним".

Колір 2024 року / Фото: Pantone

Зауважимо, Pantone щорічно, обирає головний колір року, починаючи від 2000-го. Дослідницький центр Pantone Color Institute займається експериментальною роботою з кольором і його впливом на моду, дизайн інтер'єру, поліграфію, кіно та рекламу. Кольором 2023 року був "нетрадиційний червоний для нетрадиційного часу" 18-1750 Viva Magenta.

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