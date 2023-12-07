Pantone объявил главный цвет 2024 года – фото, видео

Международный исследовательский институт цвета Pantone назвал главный цвет 2024 года.

Об этом говорится на сайте компании.

Цвет называется 13-1023 Peach Fuzz и описывается как "бархатный нежный персик, всеобъемлющий дух которого обогащает ум, тело и сердце".

"Теплый и уютный оттенок, подчеркивающий наше стремление к общности с другими. PANTONE 13-1023 Peach Fuzz представляет свежий подход к новой мягкости. Изящно чувственный – это искренний персиковый оттенок, который дарит чувство нежности и передает чувство заботы, общности и сотрудничества", – говорится в сообщении.

Исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман отметила, что в поисках оттенка, который отражал бы врожденное стремление к близости и связи, они выбрали цвет, излучающий теплоту и современную элегантность:

"Оттенок, резонирующий с сочувствием, предлагает тактильные объятия и легко сочетает молодость с вечным".

Цвет 2024 года / Фото: Pantone

Заметим, Pantone ежегодно выбирает главный цвет года, начиная с 2000-го. Исследовательский центр Pantone Color Institute занимается экспериментальной работой с цветом и его влиянием на моду, дизайн интерьера, полиграфию, кино и рекламу. Цветом 2023 года был "нетрадиционный красный для нетрадиционного времени" 18-1750 Viva Magenta.

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