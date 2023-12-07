Якому знаку зодіаку пощастить 8 грудня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 8 грудня?

День, який не приймає брехню у взаєминах між людьми: оскільки правда одразу вийде назовні, обман, всупереч очікуванням, не покращить, а погіршить ситуацію. До того ж людина, яка збрехала "задля порятунку", надовго – а в деяких випадках і назавжди – може попрощатися з репутацією порядної. Цього дня також немає сенсу витрачати час на вирішення професійних питань, однаково практичної користі від цього буде небагато, краще – попри будній день – зосередитися на занедбаних домашніх справах.

Лев

Левів зірки наділили рідкісним даром переконання, завдяки чому представники знака зможуть схилити на свій бік будь-яких – навіть найупертіших у своїй омані – опонентів. Перевагу в цьому разі матимуть професійні та бізнесові питання, але й особистим життям також не варто нехтувати. Наявні протиріччя у стосунках із коханою людиною, які давно отруюють існування представникам знака, вдасться вирішити виключно мирними методами – за допомогою переговорів і домовленостей.

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