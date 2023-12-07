Какому знаку Зодиака повезет 8 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 8 декабря?

День, не приемлющий ложь в отношениях между людьми: поскольку правда тут же выйдет наружу, обман вопреки ожиданиям не улучшит, а ухудшит ситуацию. К тому же солгавший "во спасение" человек надолго – а в некоторых случаях и навсегда – может распрощаться с репутацией порядочного человека. В этот день также не имеет смысла тратить время на решение профессиональных вопросов, все равно практической пользы от этого будет немного, лучше – несмотря на будний день – сосредоточиться на запущенных домашних делах.

Лев

Львов звезды наделят редчайшим даром убеждения, благодаря чему представители знака смогут убедить в своей правоте любых – даже самых упорных в своих заблуждениях – оппонентов. Преимуществом в данном случае будут обладать профессиональные и бизнес-вопросы, но и личную жизнь тоже не стоит сбрасывать со счетов. Существующие противоречия в отношениях с любимым человеком, которые давно отравляют существование представителям знака, удастся разрешить исключительно мирными методами – при помощи переговоров и договоренностей.

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