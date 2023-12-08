Росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині: є загиблий та потерпілі

Зранку 8 грудня російська окупаційна армія під час повітряної тривоги завдала ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ракетний удар по Павлоградському району. На жаль, є один загиблий", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, попередньо, внаслідок атаки РФ є четверо постраждалих. Потерпілих шпиталізували, їх оперують. Крім того, дві людини перебувають у важкому стані.

Лисак наголосив, що вся інформація уточнюється. Деталі він обіцяє повідомити згодом.