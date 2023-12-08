Сину Байдена висунули 9 обвинувачень: подробиці

Якщо провину доведуть, сину очільника США загрожує до 17 років в'язниці.

Хантеру Байдену висунули звинувачення за 9 правопорушеннями. Звинувачення пов'язані з податками на суму щонайменше 1,4 мільйона доларів.

Про це пише Associateds Press.

Що відомо

Зокрема, серед нових обвинувачень: 4 кримінальні злочини та 6 правопорушень. Їх додали до справи про володіння зброєю.

они були висунуті після того, як влітку відбулася угода про визнання провини, яка могла б позбавити її в'язниці. час, наближаючи справу до можливого судового розгляду, оскільки його батько виборює переобрання.

Хантер Байден "витратив мільйони доларів на екстравагантний спосіб життя замість того, щоб платити податки", – заявив спеціальний прокурор Девід Вайс.

Обвинувачення пов'язані з податками на суму не менше 1,4 мільйона доларів, які Хантер Байден заборгував у період з 2016 до 2019 року. Тоді він визнав, що бореться із залежністю. Заборгованість була виплачена.

У Білому домі звинувачення не коментують. Адвокат Хантера різко відкинув їх, заявивши, що прокурор "підкорився тиску республіканців" у цій справі. Як відомо, вони мають намір розпочати розслідування з метою імпічменту проти президента Байдена.

Нагадаємо, Байден прокоментував провал голосування у Сенаті за допомогу Україні.

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