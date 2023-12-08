Сыну Байдена выдвинули 9 обвинений: подробности

Если вину докажут, сыну главы США грозит до 17 лет тюрьмы.

Хантеру Байдену предъявлены обвинения по 9 правонарушениям. Обвинения связаны с налогами на сумму не менее 1,4 миллиона долларов.

Об этом пишет Associateds Press.

Что известно

В частности, среди новых обвинений: 4 уголовных преступления и 6 правонарушений. Их добавили в дело о владении оружием.

они были выдвинуты после того, как летом состоялось соглашение о признании вины, которое могло бы лишить ее тюрьмы. время, приближая дело к возможному судебному разбирательству, поскольку его отец борется за переизбрание.

Хантер Байден "израсходовал миллионы долларов на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы платить налоги", – заявил специальный прокурор Дэвид Вайс.

Обвинения связаны с налогами на сумму не менее 1,4 миллиона долларов, которые Хантер Байден задолжал в период с 2016 по 2019 год. Тогда он признал, что борется с зависимостью. Задолженность была выплачена.

В Белом доме обвинения не комментируют. Адвокат Хантера резко отверг их, заявив, что прокурор "подчинился давлению республиканцев" по этому делу. Как известно, они намерены приступить к расследованию с целью импичмента против президента Байдена.

Байден прокомментировал провал голосования в Сенате за помощь Украине.

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