Курс валют на 8 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 8 декабря. Стоимость доллара – 36,67 грн – это на 2 коп. меньше курса предыдущего дня. Евро уменьшился еще на 5 коп., а злотый – прибавил 1 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

1 доллар США – 36,67 грн (-2 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,49 грн (-5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,12 грн (+1 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 36,80 – 37,30 грн

"Сбербанк" — 36,85 — 37,45 грн

"ПУМБ" – 37,00 – 37,60 грн

"Укрсиббанк" – 36,75 – 37,45 грн

"Укрэксимбанк" – 36,70 – 37,40 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,65 – 40,65 грн

"Сбербанк" — 40,00 — 40,90 грн

"ПУМБ" – 40,20 – 40,90 грн

"Укрсиббанк" – 39,55 – 40,55 грн

"Укрэксимбанк" – 39,80 – 40,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,00 – 9,40 грн

"Сбербанк" — 8,50 — 9,40 грн

"ПУМБ" – 9,00 – 9,55 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 38,00 грн. Покупают за 37,20 грн. За евро в обменниках предлагается 40,20 грн. Продают по 41,00 грн.

Напомним, экономист Олег Пензин рассказал, что будет с долларом 2024-го. Чтобы прогнозировать курс на следующий год, нужно отслеживать ситуацию с макрофинансовой помощью, говорит экономист. Если с ней будут проблемы, курс может ослабевать.

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