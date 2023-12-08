Бомбардировка Харьковщины: загорелась пятиэтажка (фото)

Российские войска в ночь против 8 декабря нанесли бомбовый удар по Куриловской громаде в Купянском районе Харьковщины. Вспыхнул пожар в жилой пятиэтажке.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Около полуночи оккупанты устроили бомбардировку по Куриловской громаде. Возник пожар в жилом пятиэтажном доме: горели квартиры на третьем и четвертом этажах.

Общая площадь пожара составила 120 кв.м. Подразделения ГСЧС Харьковщины потушили огонь после вражеской бомбардировки.

Пожар в пятиэтажке в результате атаки по Харьковщине / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, российские захватчики устроили ночью массированный обстрел ракетами С-300 по Харькову. В результате атаки ранен человек, повреждены дома и 26 автомобилей.

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