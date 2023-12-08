Ночью РФ атаковала беспилотниками и С-300: сколько целей удалось сбить

ПВО не удалось уничтожить все дроны.

В ночь на 8 декабря армия Российской Федерации атаковали Украину беспилотниками Shahed и зенитными управляемыми ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили пять ударных БПЛА.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты атаковали Shahed из Приморско-Ахтарского района в Российской Федерации, а ракеты С-300 россияне выпустили с территории Белгородской народной республики.

"Всего зафиксированы пуски семи ударных БПЛА "Shahed-136/131" и шести зенитных управляемых ракет С-300. Направление удара "Шахедов" – Днепропетровщина, зенитных управляемых ракет – Харьковщина", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 8 декабря россияне совершили пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Каспийского направления.

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