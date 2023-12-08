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Вночі РФ атакувала безпілотниками та С-300: скільки цілей вдалося збити

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Вночі РФ атакувала безпілотниками та С-300: скільки цілей вдалося збити

Фото: Associated Press

доповнюється..

Вночі проти 8 грудня армія Російської Федерації атакували Україну безпілотниками Shahed та зенітними керованими ракетами С-300. Сили ППО знищили п'ять ударних БпЛА.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти атакували Shahed із району Приморсько-Ахтарськ, що в Російській Федерації, а ракети С-300 росіяни випустили з території Бєлгородської народної республіки.

"Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА "Shahed-136/131" та шести зенітних керованих ракет С-300. Напрямок удару "шахедів" – Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет – Харківщина", - йдеться у повідомленні. 

Дата публікації
Перегляди
354
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