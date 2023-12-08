Синоптики попередили про небезпеку: як зміниться погода сьогодні

Сьогодні, 8 грудня, в Україні пройдуть сніг і подекуди дощі. На більшості доріг країни очікується ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Пориви вітру сягатимуть до 15-20 метрів за секунду. На дорогах країни, крім західних областей, ожеледиця. В Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій областях ожеледь. В Одеській та Миколаївській областях налипання мокрого снігу. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - сказано в повідомленні.

Прогнозується хмарна погода в більшості регіонів, із снігом у північних, Вінницькій і Харківській областях. У центральних, східних і південних частинах країни очікується сніг, дощ та ожеледь. На заході значних опадів не передбачається.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах -1...6°С. На інших територіях стовпчики термометрів покажуть від 0 до -5°С. На півдні країни очікується тепліша погода, від 0 до +5°С.

У східних і південно-східних областях пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с.

На Київщині буде хмарно та сніжно. На дорогах також ожеледиця. У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть -1...3°С. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У Київській області температура повітря становитиме -1...3°С.

Раніше синоптики повідомили, що перший місяць зими в Украні може виявитися теплішим за норму.

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