Загарбники вночі обстріляли житлові будинки у Харкові: постраждала одна людина

Російські загарбники вночі завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого постраждала одна людина.

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Про це повідомив мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог завдав не менше п'яти ракетних ударів по Харкову. Попередньо постраждали кілька житлових будинків у різних районах міста. Поки що відомо про одну постраждалу людину. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні Терехова.

У свою чергу, голова Харківської ОВА зазначив, що окупанти завдали 6 ударів по Харкову.

Повідомляється, що вибухи пролунали у Холодногірському та Шевченківському районах. За попередньою інформацією ворог обстріляв Харків ракетами С-300.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві лунали загадкові та гучні вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що на Вінниччині пролунав вибух під час повітряної тривоги.

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