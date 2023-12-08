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Загарбники вночі обстріляли житлові будинки у Харкові: постраждала одна людина

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Загарбники вночі обстріляли житлові будинки у Харкові: постраждала одна людина

Обстріл / Фото: Associated Press

За попередньою інформацією ворог обстріляв Харків ракетами С-300.

Російські загарбники вночі завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого постраждала одна людина.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог завдав не менше п'яти ракетних ударів по Харкову. Попередньо постраждали кілька житлових будинків у різних районах міста. Поки що відомо про одну постраждалу людину. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні Терехова.

У свою чергу, голова Харківської ОВА зазначив, що окупанти завдали 6 ударів по Харкову.

Повідомляється, що вибухи пролунали у Холодногірському та Шевченківському районах. За попередньою інформацією ворог обстріляв Харків ракетами С-300.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві лунали загадкові та гучні вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що на Вінниччині пролунав вибух під час повітряної тривоги.

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Дата публікації
Перегляди
362
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