Росія та Іран посилюють співпрацю у військовій сфері — США

Авторитарні режими Росії та Ірану посилюють свою співпрацю у військовій сфері.

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Про це заявив представник Ради з національної безпеки США Джон Кірбі, інформує Голос Америки.

Він заявив, що країни посилюють співпрацю між собою у військовій сфері, щоб наростити потужність військ.

"Очевидні докази цього – безпілотники, які Іран продовжує надавати Росії. І зараз вони допомагають Росії створити виробничі потужності на російській землі, щоб вона могла виробляти моделі іранських безпілотників, які продовжують атакувати українців та українську інфраструктуру", – сказав представник Білого дому.

Іран зацікавлений у російських гелікоптерах, літаках та різних типах ракет.

"Поки що немає прямих доказів того, що такі поставки вже здійснюються, але співпраця між двома країнами в оборонній сфері явно посилюється", - сказав Кірбі.

Представник зазначив, що така співпраця загрожує не лише українцям, а й мешканцям Близького Сходу. За його словами, сучасні можливості, які може отримати Іран, роблять його "дестабілізаційною діяльністю ще тривожнішою".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські аналітики оцінили можливе передавання Іраном ракет Росії

Крім того, ми раніше інформували, що єменські хусити атакують кораблі у Червоному морі – союзники Ірану загрожують судноплавству.

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