Президент Ірану летить до Москви на зустріч із Путіним - ЗМІ

Президент Ірану Ебрагім Райсі на чолі делегації прибуде до Москви на запрошення російського президента-диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє іранське державне агентство Tasnim.

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За повідомленням ЗМІ, зустріч делегацій запланована на четвер, 7 грудня.

"Під час цього одноденного візиту Раїсі проведе консультації з двосторонніх питань, включаючи економічні відносини, а також регіональні та міжнародні питання, особливо питання Палестини та події в Газі (напад ХАМАСу на Ізраїль - ред.)", - йдеться на сайті Tasnim.

Зазначається, що ц е вже другий візит президента Ірану в Росію від початку роботи нинішнього уряду.

Нагадаємо, Саудівська Аравія пропонує Ірану інвестиції в обмін на обмеження підтримки ХАМАСу.

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