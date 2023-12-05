Президент Ірану летить до Москви на зустріч із Путіним - ЗМІ

Зустріч делегацій запланована на четвер, 7 грудня.
Президент Ірану Ебрагім Райсі на чолі делегації прибуде до Москви на запрошення російського президента-диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє іранське державне агентство Tasnim.
За повідомленням ЗМІ, зустріч делегацій запланована на четвер, 7 грудня.
"Під час цього одноденного візиту Раїсі проведе консультації з двосторонніх питань, включаючи економічні відносини, а також регіональні та міжнародні питання, особливо питання Палестини та події в Газі (напад ХАМАСу на Ізраїль - ред.)", - йдеться на сайті Tasnim.
Зазначається, що це вже другий візит президента Ірану в Росію від початку роботи нинішнього уряду.
Нагадаємо, Саудівська Аравія пропонує Ірану інвестиції в обмін на обмеження підтримки ХАМАСу.
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