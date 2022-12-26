Як відрізнити солодкі мандарини від кислих, стиглі - від недозрілих

Новорічні свята завжди пахнуть мандаринками та апельсинками. Солодким буде скоріш за все, стиглий мандарин. Щоб вибрати солодкий мандарин і не помилитись, достатньо придивитись до зовнішніх ознак.

На що потрібно звернути увагу, щоб вибрати солодкий мандарин

Насамперед потрібно звернути увагу на колір — стиглий і солодкий мандарин насичено помаранчевого кольору. Жовтий, зеленуватий колір, а тим більше блідий вказує на те, що мандарин, скоріш за все, буде кислим на смак.

За формою стиглий мандарин буде наближатись до ідеального кола.

На шкірку фрукта — у солодкого мандарина шкірка, частіше не дуже товста, а у кислого — тоненька.

На вагу солодкий мандарин важчий, тому достатньо взяти мандарин у руку, він буде важчим за неспілого, а, отже, кислого мандарина.

Приємний цитрусовий аромат підкаже, що плід стиглий та соковитий.

Стиглий, соковитий мандарин м’який та пружний. Але потрібно уникати м’яких чи навпаки, жорстких на дотик фруктів.

Отже, якщо підсумувати, вибирайте лише мандарини інтенсивного оранжевого кольору. Бліді, жовті чи навіть зелені навряд, чи будуть смачними. Шкіра не повинна бути занадто товстою у цього фрукта, але якщо вона дуже тонка, то мандарини важко очистити від шкірки.

Якщо фрукт помітно важкий, коли взяти його у руки, це добрий знак. У ньому багато соку. Ідеально стиглі фрукти також мають приємний і виразний аромат, округлої форми. Смачні мандарини також пружні, але не жорсткі. Не беріть м'які мандарини, будь-які ушкодження впливають на якість цитрусової.

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