Як швидко та без зусиль почистити гарбуз

Для українців зимою гарбуз — напевно один із найосновніших овочів на столі. Його тушать, з гарбуза варять супи, роблять гарніри, тушать з м'ясом, роблять випічку та десерти.

Найважче в приготування гарбуза — це його очистити. Не секрет, що деякі сорти гарбуза мають дуже тверду шкірку. І чим довше гарбуз буде зберігатися, тим твердішою стане його шкіра.

Як швидко почистити гарбуз від твердої шкіри

Спосіб, який пропонують досвідчені господині — це замочити гарбуз. Для цього потрібно залити гарбуз на ніч чи на 12 годин водою. Щоб вода його повністю покрила, гарбуз можна зверху чимось притиснути. Після такого замочування шкірка стане м'якою і для того, щоб почистити гарбуз не потрібно буде прикладати багато зусиль.

Як почистити гарбуз за допомогою духовки, мікрохвильової печі

Щоб швидко почистити гарбуз, його можна попередньо запекти в духовці чи мікрохвильовій печі

Мабуть, найпростіший спосіб очистити гарбуз – це запекти його в духовці, можна навіть цілим. Духовку розігрівають до 180 градусів, і тримають в ній гарбуз хвилин 10. За цей час шкірка стане м’якшою і її можна буде зняти ножем.

Деякі господині рекомендують спочатку порізати гарбуз на частини та покласти їх шкірою вниз у розігріту до 180 градусів духовку.

Щоб запекти гарбуз в мікрохвильовій печі, зробіть на ньому декілька проколів виделкою, а потім поставте в мікрохвильову піч всього на 5-10 хвилин. Після цього дістаньте його та очистить.

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