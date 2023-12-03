Как быстро и без труда почистить тыкву

Для украинцев зимой тыква — наверное, одна из самых основных овощей на столе. Его тушат, из тыквы варят супы, делают гарниры, тушат с мясом, делают выпечку и десерты.

Самое трудное в приготовлении тыквы – это ее очистить. Не секрет, что некоторые сорта тыквы имеют очень жесткую шкуру. И чем дольше тыква будет храниться, тем жестче станет ее шкурка.

Как быстро почистить тыкву от твердой шкуры

Способ, который предлагают опытные хозяйки – это замочить тыкву. Для этого нужно залить тыкву на ночь или на 12 часов водой. Чтобы вода ее полностью покрыла, тыкву можно сверху чем прижать. После такого замачивания кожура станет мягкой и для того, чтобы почистить тыкву, не нужно будет прикладывать много усилий.

Как почистить тыкву с помощью духовки, микроволновки

Чтобы быстро почистить тыкву, ее можно предварительно запечь в духовке или микроволновке.

Пожалуй, самый простой способ очистить тыкву – это запечь ее в духовке, можно даже целиком. Перед эти тыкву проткнуть в нескольких местах. Духовку разогревают до 180 градусов, и держат в ней тыкву минут 10. За это время кожура станет мягче и ее можно будет снять ножом.

Некоторые хозяйки рекомендуют сначала порезать тыкву на части и положить их кожей вниз в разогретую до 180 градусов духовку.

Чтобы запечь тыкву в микроволновке, сделайте на ней несколько проколов вилкой, а затем поставьте в микроволновку всего на 5-10 минут. После этого извлеките ее и очистите.

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