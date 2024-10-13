Бен Аффлек обиделся на Дженнифер Лопес после ее откровений об их разводе

Голливудский актер Бен Аффлек обиделся на свою бывшую жену, американскую певицу Дженнифер Лопес.

Звезда Голливуда затаил обиду на экс-избранницу из-за ее недавних откровений об их разводе. На днях Джей Ло рассказала, кто стал инициатором разрыва, а также призналась, как тяжело это переживала. Впрочем, Аффлек оказался от этого не в восторге. Дело в том, что актер надеялся, что бывшая жена будет воздерживаться от публичных комментариев.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Как рассказал инсайдер изданию Marca, Бен Аффлек понимал, что Дженнифер Лопес заговорит публично об их разводе, однако он все же надеялся, что она не будет этого делать, ведь это касается и его тоже.

"Он хотел бы, чтобы она не рассказывала об этом, но он чувствует, что она будет говорить об этом вечно. Он не знал, что она собирается рассказывать об их отношениях, но предполагал, что это рано или поздно произойдет. Это часть его жизни так же, как и все остальное, и он никогда от этого не уйдет", — рассказал инсайдер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Отметим, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались в начале 2000-х годов, но разошлись. Через 20 лет пара дала отношениям второй шанс. Влюбленные в июле 2022 года сыграли свадьбу и были очень счастливы. Впрочем, уже весной 2024-го начали распространяться слухи о проблемах в их браке. В конце концов, летом этого года Джей Ло подала на развод.

Напомним, недавно распространились слухи о разводе американского рэпера Канье Уэста с женой Бьянкой Цензори. Пара прожила в браке около двух лет.

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