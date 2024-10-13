В киевском кафе произошла стрельба из-за женщин

У одного из кафе в Киеве произошла стрельба. В результате ранения получил полицейский, на тот момент находившийся вне службы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Прибывшие на место происшествия правоохранители предварительно выяснили, что между женщинами, отдыхавшими в заведении, возник конфликт. В спор вмешались находившиеся с ними мужчины.

"В результате один из участников происшествия трижды выстрелил в оппонента. Предварительно, из спецсредства травматического действия. В результате происшествия ранения получил 34-летний полицейский, который находился вне службы. В настоящее время потерпевший находится в больнице. Работниками полиции установлена личность злоумышленника. Оружие изъято", — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все детали происшествия. Решается вопрос о предоставлении инцидента правовой квалификации.

Напомним, в Печерском районе столицы раздался выстрел у Дворца "Украина".

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