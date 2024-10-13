У київському кафе сталася стрілянина через жінок

Біля одного з кафе у Києві відбулася стрілянина. У результаті поранення отримав поліцейський, який на той момент перебував поза службою.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо зʼясували, що між жінками, які відпочивали у закладі, виник конфлікт. У суперечку втрутились чоловіки, які перебували з ними.

"У результаті один з учасників події тричі вистрілив в опонента. Попередньо, зі спецзасобу травматичної дії. Внаслідок події поранення отримав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Наразі потерпілий перебуває в лікарні. Працівниками поліції встановлено особу зловмисника, він знаходиться на місці. Зброю вилучено", - йдеться у повідомленні.

Поліція встановлює всі деталі події. Вирішується питання про надання інциденту правової кваліфікації.

Нагадаємо, у Печерському районі столиці пролунав постріл поблизу Палацу "Україна".

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