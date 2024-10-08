Канье Уэст разводится с женой после почти двух лет брака – СМИ

Скандально известный американский рэпер Канье Уэст разводится с женой, австралийской моделью Бьянкой Цензори.

По крайней мере именно так утверждает источник издания TMZ. Отмечается, что пара якобы уже не вместе несколько недель. Об этом они, по словам инсайдера, объявили близким. Цензори якобы отправляется в Австралию и будет проводить время с семьей, чтобы оправиться от разрыва.

Тем временем Канье Уэст своим друзьям сообщал, что собирается официально развестись с Бьянкой, после чего отправится в Токио, где планирует поселиться.

Канье Уэст и Бьянка Цензори / Фото: Getty Images

Что могло стать причиной вероятного развода – пока что неизвестно. Уэст и Цензори от публичных комментариев воздерживаются. Впрочем, поклонников звездных супругов беспокоят, что последний раз их видели вместе 20 сентября, после чего рэпер делал публичные выходы без жены. Кроме того, он неоднократно летал в Токио без компании Бьянки Цензори.

Отметим, скандальный Канье Уэст во второй раз женился в декабре 2022 года. Он тайком повел под венец Бьянку Цензори. Сначала считалось, что их брак был неофициальным, но оказалось, что незадолго до церемонии пара получила конфиденциальное разрешение.

Напомним, недавно украинская певица SWOIIA объявила о разводе с мужем. Пара прожила в браке пять лет.

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