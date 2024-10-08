Армия РФ продвинулась на Донбассе и захватила еще два населенных пункта: карты DeepState

Оккупанты имеют успехи на этом участке фронта.
Армия РФ продвигается дальше в Донецкой области. Захватчикам удалось захватить два населенных пункта.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Враг оккупировал Желание Первое и Стельмаховку, а также продвинулся в Максимилианке", — говорится в сообщении.
Как сообщали аналитики Института изучения войны, российские войска продвинулись на Донетчине и Запорожье. В частности, в ISW добавляют, что темп боевых действий на южном фронте возле Каменского растет после длительного оперативного затишья, последовавшего за украинским контрнаступлением летом 2023 года.
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