Армія РФ просунулася на Донеччині та захопила ще два населені пункти: мапи DeepState

Окупанти мають успіхи на цій ділянці фронту.
Армія РФ просувається далі в Донецькій області. Загарбникам вдалося захопити два населені пункти.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Ворог окупував Желанне Перше та Стельмахівку, а також просунувся у Максимільянівці", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, російські війська просунулися на Донеччині та Запоріжжі. Зокрема, в ISW додають, що темп бойових дій на південному фронті біля Кам'янського зростає після тривалого оперативного затишшя, що настало після українського контрнаступу влітку 2023 року.
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