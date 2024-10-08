Армія РФ просунулася на Донеччині та захопила ще два населені пункти: мапи DeepState

Армія РФ просувається далі в Донецькій області. Загарбникам вдалося захопити два населені пункти.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Желанне Перше та Стельмахівку, а також просунувся у Максимільянівці", - йдеться у повідомленні.

Захоплення Желанного Першого. Мапа DeepState.

Просування РФ в Максимільянівці. Мапа DeepState.

Як повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, російські війська просунулися на Донеччині та Запоріжжі. Зокрема, в ISW додають, що темп бойових дій на південному фронті біля Кам'янського зростає після тривалого оперативного затишшя, що настало після українського контрнаступу влітку 2023 року.

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