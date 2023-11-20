Самая вкусная тыквенная каша: как сварить блюдо с рисом, пшеном на молоке, на воде

Как приготовить самую вкусную тыквенную кашу на молоке, постную, из риса, пшена, в духовке, мультиварке
Каждую осень тыква становится неотделимой частью питания украинцев, из него готовят пироги, супы, запекают в духовке и т.д. Но самое главное блюдо из этого овоща, конечно, тыквенная каша. Причем существует множество рецептов приготовления этой каши. Делимся самыми вкусными.
Как сварить тыквенную кашу с рисом на молоке
Ингредиенты для приготовления тыквенной каши
- мякота тыквы — 800 г,
- вода – 150 мл,
- молоко -350 мл
- рис – 100 г
- сливочное масло – 80 г,
- сахар – 80 г,
- соль – по вкусу.
Приготовление тыквенной каши на молоке
- Очищаем тыкву от кожуры и семян, нарезаем кубиком.
- Засыпаем в кастрюлю, заливаем тыкву водой и ставим на средний огонь.
- Варим 10 минут, после этого вливаем в тыкву молоко и доводим до кипения.
- Добавляем соль и сахар.
- Засыпаем промыть рис в кастрюлю с тыквой. Не перемешиваем.
- Накрываем кашу крышкой и варим 30 минут на минимальном огне до готовности риса.
- Добавить в кашу сливочное масло и слегка растолчим.
- Если каша получилась слишком густая, можно разбавить ее молоком.
Тыквенная каша с рисом на воде
Ингредиенты
- тыква — 250 г,
- вода – 350 мл,
- рис – 50 г,
- сахар – 1 ст ложка,
- щепотка соли.
Способ приготовления:
- Почищенную тыкву натереть тыкву на терке, сложить в кастрюлю и добавить промытый рис.
- Залить тыкву и рис водой, чтобы жидкость покрывала смесь. Добавить соль и сахар.
- Поставить на огонь, довести до кипения и варить, накрыв крышкой. Время от времени кашу нужно помешивать, чтобы она не подгорела.
Тыквенная каша с пшеном без сахара по украинскому рецепту
Ингредиенты
- мякота тыквы — 500 г,
- молоко – пол стакана,
- пшено – 3 ст. л.,
По желанию можно приложения: мед, орехи, семена подсолнечника
Как приготовить настоящую украинскую тыквенную кашу
- Заливаем молоко в не эмалированную кастрюлю и доводим до кипения.
- Как только молоко закипят, добавляем небольшие кусочки тыквы и варим 10-15 минут.
- Когда тыква легко разминается вилкой, выключайте огонь.
- Промыть несколько раз в холодной воде пшено, заливаем кипятком, оставляем на пару минут в нем, снова промываем.
- Отварную тыкву взбиваем блендером.
- Всыпаем промытое пшено, перемешиваем и варим на маленьком огне 35 минут.
Рецепт тыквенной каши в мультиварке
Ингредиенты
- мякоть тыквы — 300 г,
- круглый рис — одна мерная чашка,
- молоко – 2 мерные чашки,
- сахар – 3 ст. ложки,
- вода — одна мерная чашка,
- соль — по вкусу,
- сливочное масло – 30 г
Приготовление тыквенной каши в мультиварке
- Очищенную тыкву натереть на терке.
- В кастрюлю от мультиварки положить нарезанную тыкву, добавить кусочек сливочного масла, налить один мультистакан холодной воды.
- На 20 минут включить режим "Выпечка", измельчить готовую тыкву в пюре.
- Тщательно промытый рис, соль и сахар добавить к тыкве.
- Влить молоко и тщательно перемешать. Включить режим "Молочная каша" или "Тушение", готовить в течение часа.
- В готовую тыквенную кашу добавить оставшееся масло.
Рецепт тыквенной каши в духовке
Ингредиенты:
- очищенная тыква – 500 г,
- молоко – 2 л,
- рис – 100 г, сахар – 100 г,
- сливочное масло – 80 г,
- яйцо – 1 шт.,
- ванилин — чайная кровать,
- соль по вкусу
- изюм, корица по вкусу.
Приготовление тыквенной каши в духовке
- Почищенную тыкву натираем на большой терке.
- Кладем в кастрюлю натертую тыкву, засыпаем промытый рис. Заливаем молоком и отвариваем на маленьком огне почти до готовности риса.
- Изюм обдаем кипятком и добавляем в кашу вместе с сахаром, ванилином, корицей, яйцом, маслом и солью.
- Все хорошо перемешиваем и выкладываем в форму для запекания.
- Ставим форму в разогретую до 180-200 градусов духовку примерно на 30 минут.
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