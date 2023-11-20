Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Самая вкусная тыквенная каша: как сварить блюдо с рисом, пшеном на молоке, на воде

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
545
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Самая вкусная тыквенная каша: как сварить блюдо с рисом, пшеном на молоке, на воде

Тыквенная каша

Как приготовить самую вкусную тыквенную кашу на молоке, постную, из риса, пшена, в духовке, мультиварке

Каждую осень тыква становится неотделимой частью питания украинцев, из него готовят пироги, супы, запекают в духовке и т.д. Но самое главное блюдо из этого овоща, конечно, тыквенная каша. Причем существует множество рецептов приготовления этой каши. Делимся самыми вкусными.

Как сварить тыквенную кашу с рисом на молоке

Ингредиенты для приготовления тыквенной каши

  • мякота тыквы — 800 г,
  • вода – 150 мл,
  • молоко -350 мл
  • рис – 100 г
  • сливочное масло – 80 г,
  • сахар – 80 г,
  • соль – по вкусу.

Приготовление тыквенной каши на молоке

  • Очищаем тыкву от кожуры и семян, нарезаем кубиком.
  • Засыпаем в кастрюлю, заливаем тыкву водой и ставим на средний огонь.
  • Варим 10 минут, после этого вливаем в тыкву молоко и доводим до кипения.
  • Добавляем соль и сахар.
  • Засыпаем промыть рис в кастрюлю с тыквой. Не перемешиваем.
  • Накрываем кашу крышкой и варим 30 минут на минимальном огне до готовности риса.
  • Добавить в кашу сливочное масло и слегка растолчим.
  • Если каша получилась слишком густая, можно разбавить ее молоком.

Тыквенная каша с рисом на воде

Ингредиенты

  • тыква — 250 г,
  • вода – 350 мл,
  • рис – 50 г,
  • сахар – 1 ст ложка,
  • щепотка соли.

Способ приготовления:

  • Почищенную тыкву натереть тыкву на терке, сложить в кастрюлю и добавить промытый рис.
  • Залить тыкву и рис водой, чтобы жидкость покрывала смесь. Добавить соль и сахар.
  • Поставить на огонь, довести до кипения и варить, накрыв крышкой. Время от времени кашу нужно помешивать, чтобы она не подгорела.

Тыквенная каша с пшеном без сахара по украинскому рецепту

Ингредиенты

  • мякота тыквы — 500 г,
  • молоко – пол стакана,
  • пшено – 3 ст. л.,

По желанию можно приложения: мед, орехи, семена подсолнечника

Как приготовить настоящую украинскую тыквенную кашу

  • Заливаем молоко в не эмалированную кастрюлю и доводим до кипения.
  • Как только молоко закипят, добавляем небольшие кусочки тыквы и варим 10-15 минут.
  • Когда тыква легко разминается вилкой, выключайте огонь.
  • Промыть несколько раз в холодной воде пшено, заливаем кипятком, оставляем на пару минут в нем, снова промываем.
  • Отварную тыкву взбиваем блендером.
  • Всыпаем промытое пшено, перемешиваем и варим на маленьком огне 35 минут.

Рецепт тыквенной каши в мультиварке

Ингредиенты

  • мякоть тыквы — 300 г,
  • круглый рис — одна мерная чашка,
  • молоко – 2 мерные чашки,
  • сахар – 3 ст. ложки,
  • вода — одна мерная чашка,
  • соль — по вкусу,
  • сливочное масло – 30 г

Приготовление тыквенной каши в мультиварке

  • Очищенную тыкву натереть на терке.
  • В кастрюлю от мультиварки положить нарезанную тыкву, добавить кусочек сливочного масла, налить один мультистакан холодной воды.
  • На 20 минут включить режим "Выпечка", измельчить готовую тыкву в пюре.
  • Тщательно промытый рис, соль и сахар добавить к тыкве.
  • Влить молоко и тщательно перемешать. Включить режим "Молочная каша" или "Тушение", готовить в течение часа.
  • В готовую тыквенную кашу добавить оставшееся масло.

Рецепт тыквенной каши в духовке

Ингредиенты:

  • очищенная тыква – 500 г,
  • молоко – 2 л,
  • рис – 100 г, сахар – 100 г,
  • сливочное масло – 80 г,
  • яйцо – 1 шт.,
  • ванилин — чайная кровать,
  • соль по вкусу
  • изюм, корица по вкусу.

Приготовление тыквенной каши в духовке

  • Почищенную тыкву натираем на большой терке.
  • Кладем в кастрюлю натертую тыкву, засыпаем промытый рис. Заливаем молоком и отвариваем на маленьком огне почти до готовности риса.
  • Изюм обдаем кипятком и добавляем в кашу вместе с сахаром, ванилином, корицей, яйцом, маслом и солью.
  • Все хорошо перемешиваем и выкладываем в форму для запекания.
  • Ставим форму в разогретую до 180-200 градусов духовку примерно на 30 минут.

Читайте также:

Дата публикации
Просмотры
545
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация