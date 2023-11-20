Самая вкусная тыквенная каша: как сварить блюдо с рисом, пшеном на молоке, на воде

Как приготовить самую вкусную тыквенную кашу на молоке, постную, из риса, пшена, в духовке, мультиварке

Каждую осень тыква становится неотделимой частью питания украинцев, из него готовят пироги, супы, запекают в духовке и т.д. Но самое главное блюдо из этого овоща, конечно, тыквенная каша. Причем существует множество рецептов приготовления этой каши. Делимся самыми вкусными.

Как сварить тыквенную кашу с рисом на молоке

Ингредиенты для приготовления тыквенной каши

мякота тыквы — 800 г,

вода – 150 мл,

молоко -350 мл

рис – 100 г

сливочное масло – 80 г,

сахар – 80 г,

соль – по вкусу.

Приготовление тыквенной каши на молоке

Очищаем тыкву от кожуры и семян, нарезаем кубиком.

Засыпаем в кастрюлю, заливаем тыкву водой и ставим на средний огонь.

Варим 10 минут, после этого вливаем в тыкву молоко и доводим до кипения.

Добавляем соль и сахар.

Засыпаем промыть рис в кастрюлю с тыквой. Не перемешиваем.

Накрываем кашу крышкой и варим 30 минут на минимальном огне до готовности риса.

Добавить в кашу сливочное масло и слегка растолчим.

Если каша получилась слишком густая, можно разбавить ее молоком.

Тыквенная каша с рисом на воде

Ингредиенты

тыква — 250 г,

вода – 350 мл,

рис – 50 г,

сахар – 1 ст ложка,

щепотка соли.

Способ приготовления:

Почищенную тыкву натереть тыкву на терке, сложить в кастрюлю и добавить промытый рис.

Залить тыкву и рис водой, чтобы жидкость покрывала смесь. Добавить соль и сахар.

Поставить на огонь, довести до кипения и варить, накрыв крышкой. Время от времени кашу нужно помешивать, чтобы она не подгорела.

Тыквенная каша с пшеном без сахара по украинскому рецепту

Ингредиенты

мякота тыквы — 500 г,

молоко – пол стакана,

пшено – 3 ст. л.,

По желанию можно приложения: мед, орехи, семена подсолнечника

Как приготовить настоящую украинскую тыквенную кашу

Заливаем молоко в не эмалированную кастрюлю и доводим до кипения.

Как только молоко закипят, добавляем небольшие кусочки тыквы и варим 10-15 минут.

Когда тыква легко разминается вилкой, выключайте огонь.

Промыть несколько раз в холодной воде пшено, заливаем кипятком, оставляем на пару минут в нем, снова промываем.

Отварную тыкву взбиваем блендером.

Всыпаем промытое пшено, перемешиваем и варим на маленьком огне 35 минут.

Рецепт тыквенной каши в мультиварке

Ингредиенты

мякоть тыквы — 300 г,

круглый рис — одна мерная чашка,

молоко – 2 мерные чашки,

сахар – 3 ст. ложки,

вода — одна мерная чашка,

соль — по вкусу,

сливочное масло – 30 г

Приготовление тыквенной каши в мультиварке

Очищенную тыкву натереть на терке.

В кастрюлю от мультиварки положить нарезанную тыкву, добавить кусочек сливочного масла, налить один мультистакан холодной воды.

На 20 минут включить режим "Выпечка", измельчить готовую тыкву в пюре.

Тщательно промытый рис, соль и сахар добавить к тыкве.

Влить молоко и тщательно перемешать. Включить режим "Молочная каша" или "Тушение", готовить в течение часа.

В готовую тыквенную кашу добавить оставшееся масло.

Рецепт тыквенной каши в духовке

Ингредиенты:

очищенная тыква – 500 г,

молоко – 2 л,

рис – 100 г, сахар – 100 г,

сливочное масло – 80 г,

яйцо – 1 шт.,

ванилин — чайная кровать,

соль по вкусу

изюм, корица по вкусу.

Приготовление тыквенной каши в духовке

Почищенную тыкву натираем на большой терке.

Кладем в кастрюлю натертую тыкву, засыпаем промытый рис. Заливаем молоком и отвариваем на маленьком огне почти до готовности риса.

Изюм обдаем кипятком и добавляем в кашу вместе с сахаром, ванилином, корицей, яйцом, маслом и солью.

Все хорошо перемешиваем и выкладываем в форму для запекания.

Ставим форму в разогретую до 180-200 градусов духовку примерно на 30 минут.

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