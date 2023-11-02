Можно ли есть сырую тыкву, кому нельзя, польза плода

Сырая тыква — кому можно ее есть, как приготовить

Почему можно и нужно есть сырую тыкву

В сыром виде тыква является настоящей витаминной бомбой.

При термической обработке продукта часть нужных частей теряется. По этой причине поклонники здорового питания пытаются включать в рацион как можно больше продуктов, которые можно есть сырыми. Это касается и тыквы. Сырая тыква полезна для глаз, иммунной системы, кожи и костей витамином А. В ней полно флавоноидов, которые замедляют процессы старения и препятствуют развитию опухолей.

В сырой тыкве сохраняется очень редкий полезный витамин Т, или карнитин.

Дефицит витамина Т приводит к нарушению метаболизма и процессу кроветворения.

Витамин Т способствует сжиганию жиров, выводит токсины и шлаки из организма.

Благодаря деятельности карнитина повышается стрессоустойчивость организма и его способность адаптироваться к неблагоприятным условиям.

Снижая уровень холестерина в сосудах, карнитин проводит активную профилактику инфарктов, инсультов, атеросклероза, ишемии, улучшает деятельность сердечной мышцы.

Способствует понижению гиперактивной работы щитовидной железы.

Способствует правильной работе пищеварительной системы.

Положительно влияет на мужскую репродуктивную функцию, является одним из необходимых компонентов в лечении бесплодия мужчин.

Тем, кто хочет похудеть, обязательно нужно обратить внимание на этот плод – калорий в тыкве мало, а питательных веществ много, поэтому она надолго устраняет чувство голода. Калорийность тыквы очень маленькая, в 100 граммах мякоти всего 22 ккал.

Сырую тыкву можно и надо есть. Но сначала лучше попробовать ее в малом количестве. Если организм отреагировал положительно, порцию можно увеличить.

Кому нельзя есть сырую тыкву

Диабетикам из-за того, что она может повысить уровень сахара в крови.

Людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ и камнями в желчном пузыре и почках, поскольку у тыквы есть желчегонное действие, она может спровоцировать движение камней.

Необработанную, сырую тыкву лучше не давать маленьким детям и пожилым людям, потому что в таком виде продукт труднее переварить.

Не следует забывать, что у тыква имеет мочегонный и слабительный эффект. Но для этого нужно съесть более 500 граммов сырой тыквы в течение дня.

Как есть сырую тыкву

Сырая тыква имеет сочный, насыщенный вкус, ее можно потреблять отдельной закуской или гарниром.

Из свежей тыквы готовят вкусные витаминные салаты, например, соединить сырую тыкву, яблоки и морковь. Перед употреблением ломтики сырой тыквы можно посыпать молотой корицей или семенами льна.

Из тыквы с помощью блендера можно делать витаминные смузи, сочетая тыкву с разными фруктами и ягодами.

Рецепт сырой тыквы с йогуртом.

Натереть 100 г сырой моркови, 150 г мякоти тыквы мелко порезать. Поместить овощи в блендер, залить стаканом йогурта, измельчить. По желанию добавить мед, корицу, куркуму.

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