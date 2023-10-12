Как вкусно запечь тыкву: секреты и способы запекания от опытных кулинаров

Секреты запекания вкусной тыквы, как запечь ее с яблоками, с пармезаном
Тыква – это просто находка для хозяйки осенью. Что только можно сделать из тыквы – сварить кашу, суп, испечь кексы. А можно и запечь. И способов сделать это вкусно и с пользой очень много. Рассказываем некоторые из них.
Секреты запекания тыквы
- Важно порезать тыкву на кусочки одинакового размера, и чтобы они были не слишком мелкими и не большими. Толщина при этом тоже не должна превышать двух сантиметров.
- Не солите тыкву, хоть некоторые это советуют сделать. Соль при запекании использовать не стоит, потому что продукт станет сухим.
- Добавляйте сахар, он образует на тыкве особую карамельную корочку. Такая тыква точно не останется без внимания.
- Не стоит забывать о специях. Тыква будет смаковать с чили, куркумой, порошком карри, паприкой, кориандром, розмарином, мускатным орехом и корицей.
- Особый вкус тыкве придаст сливочное масло, посыпьте тыкву перед запеканием стружкой предварительно замороженного сливочного масла.
- Первые 20 минут тыкву нужно запекать при 170 градусах, после этого температуру немного увеличить.
- Некоторые хозяйки рекомендуют в первые 20 минут запекания накрыть тыкву фольгой.
Тыкву можно испечь с медом. Для этого порезать тыкву кусочками, посыпать сахаром и полить медом. Можно добавить розмарин или корицу и выпекать 40 мин при 200 °C.
Маленькие тыквы можно запекать целиком, со шкурками. Для этого тщательно вымытую тыкву нужно проткнуть вилкой со всех сторон. Выпекать такую тыкву нужно около часа при 200 °C.
Рецепт запеченной тыквы с пармезаном
Ингредиенты для тыквы с пармезаном:
- тыква — 800 г,
- кукурузный крахмал — 2 чайные ложки,
- масло подсолнечное – 2 ст. ложки,
- молотый перец – пол чайной ложки,
- паприка – 1 чайная ложка,
- сушеный чеснок — 1 чайная ложка,
- соль,
- пармезан – 150 г,
- петрушка – пучок
Приготовление запеченной тыквы с пармезаном
- Нарезаем тыкву соломкой, вымазываем в масле, смешиваем с перцем, чесноком, солью, паприкой и кукурузным крахмалом.
- Выкладываем тыкву в форму, застеленную пергаментом.
- Ставим в разогретую до 190 °C духовку на 20 мин.
- Когда тыква спекается, посыпаем ее смесью натертого пармезана и порезанной петрушки.
Запекаем тыкву с яблоками и изюмом
Ингредиенты
- изюм — 50 г,
- тыква порезанная — 300 г,
- два средних яблока,
- вода – две стол. ложки,
- пол лимона
- молотая корица
- сахар – 2 стол. ложки.
Приготовление запеченной тыквы с яблоками и изюмом
- Изюм заливаем кипятком на 10 мин, чтобы разбухли.
- Нарезаем тыкву и яблоки продолговатыми ломтиками или кубиками.
- Выливаем воду в форму для запекания, кладем туда тыкву с яблоками и изюмом. Поливаем выжатым лимонным соком, добавляем корицу и сахар.
- Выпекаем в духовке при 200 ° C в течение 30-35 мин.
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