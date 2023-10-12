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Как вкусно запечь тыкву: секреты и способы запекания от опытных кулинаров

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
382
Время на прочтение
2 мин
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Как вкусно запечь тыкву: секреты и способы запекания от опытных кулинаров

Как запечь тыкву

Секреты запекания вкусной тыквы, как запечь ее с яблоками, с пармезаном

Тыква – это просто находка для хозяйки осенью. Что только можно сделать из тыквы – сварить кашу, суп, испечь кексы. А можно и запечь. И способов сделать это вкусно и с пользой очень много. Рассказываем некоторые из них.

Секреты запекания тыквы

  • Важно порезать тыкву на кусочки одинакового размера, и чтобы они были не слишком мелкими и не большими. Толщина при этом тоже не должна превышать двух сантиметров.
  • Не солите тыкву, хоть некоторые это советуют сделать. Соль при запекании использовать не стоит, потому что продукт станет сухим.
  • Добавляйте сахар, он образует на тыкве особую карамельную корочку. Такая тыква точно не останется без внимания.
  • Не стоит забывать о специях. Тыква будет смаковать с чили, куркумой, порошком карри, паприкой, кориандром, розмарином, мускатным орехом и корицей.
  • Особый вкус тыкве придаст сливочное масло, посыпьте тыкву перед запеканием стружкой предварительно замороженного сливочного масла.
  • Первые 20 минут тыкву нужно запекать при 170 градусах, после этого температуру немного увеличить.
  • Некоторые хозяйки рекомендуют в первые 20 минут запекания накрыть тыкву фольгой.

Тыкву можно испечь с медом. Для этого порезать тыкву кусочками, посыпать сахаром и полить медом. Можно добавить розмарин или корицу и выпекать 40 мин при 200 °C.

Маленькие тыквы можно запекать целиком, со шкурками. Для этого тщательно вымытую тыкву нужно проткнуть вилкой со всех сторон. Выпекать такую ​​тыкву нужно около часа при 200 °C.

Рецепт запеченной тыквы с пармезаном

Ингредиенты для тыквы с пармезаном:

  • тыква — 800 г,
  • кукурузный крахмал — 2 чайные ложки,
  • масло подсолнечное – 2 ст. ложки,
  • молотый перец – пол чайной ложки,
  • паприка – 1 чайная ложка,
  • сушеный чеснок — 1 чайная ложка,
  • соль,
  • пармезан – 150 г,
  • петрушка – пучок

Приготовление запеченной тыквы с пармезаном

  • Нарезаем тыкву соломкой, вымазываем в масле, смешиваем с перцем, чесноком, солью, паприкой и кукурузным крахмалом.
  • Выкладываем тыкву в форму, застеленную пергаментом.
  • Ставим в разогретую до 190 °C духовку на 20 мин.
  • Когда тыква спекается, посыпаем ее смесью натертого пармезана и порезанной петрушки.

Запекаем тыкву с яблоками и изюмом

Ингредиенты

  • изюм — 50 г,
  • тыква порезанная — 300 г,
  • два средних яблока,
  • вода – две стол. ложки,
  • пол лимона
  • молотая корица
  • сахар – 2 стол. ложки.

Приготовление запеченной тыквы с яблоками и изюмом

  • Изюм заливаем кипятком на 10 мин, чтобы разбухли.
  • Нарезаем тыкву и яблоки продолговатыми ломтиками или кубиками.
  • Выливаем воду в форму для запекания, кладем туда тыкву с яблоками и изюмом. Поливаем выжатым лимонным соком, добавляем корицу и сахар.
  • Выпекаем в духовке при 200 ° C в течение 30-35 мин.

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Дата публикации
Просмотры
382
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