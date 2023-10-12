Как вкусно запечь тыкву: секреты и способы запекания от опытных кулинаров

Секреты запекания вкусной тыквы, как запечь ее с яблоками, с пармезаном

Тыква – это просто находка для хозяйки осенью. Что только можно сделать из тыквы – сварить кашу, суп, испечь кексы. А можно и запечь. И способов сделать это вкусно и с пользой очень много. Рассказываем некоторые из них.

Секреты запекания тыквы

Важно порезать тыкву на кусочки одинакового размера, и чтобы они были не слишком мелкими и не большими. Толщина при этом тоже не должна превышать двух сантиметров.

Не солите тыкву, хоть некоторые это советуют сделать. Соль при запекании использовать не стоит, потому что продукт станет сухим.

Добавляйте сахар, он образует на тыкве особую карамельную корочку. Такая тыква точно не останется без внимания.

Не стоит забывать о специях. Тыква будет смаковать с чили, куркумой, порошком карри, паприкой, кориандром, розмарином, мускатным орехом и корицей.

Особый вкус тыкве придаст сливочное масло, посыпьте тыкву перед запеканием стружкой предварительно замороженного сливочного масла.

Первые 20 минут тыкву нужно запекать при 170 градусах, после этого температуру немного увеличить.

Некоторые хозяйки рекомендуют в первые 20 минут запекания накрыть тыкву фольгой.

Тыкву можно испечь с медом. Для этого порезать тыкву кусочками, посыпать сахаром и полить медом. Можно добавить розмарин или корицу и выпекать 40 мин при 200 °C.

Маленькие тыквы можно запекать целиком, со шкурками. Для этого тщательно вымытую тыкву нужно проткнуть вилкой со всех сторон. Выпекать такую ​​тыкву нужно около часа при 200 °C.

Рецепт запеченной тыквы с пармезаном

Ингредиенты для тыквы с пармезаном:

тыква — 800 г,

кукурузный крахмал — 2 чайные ложки,

масло подсолнечное – 2 ст. ложки,

молотый перец – пол чайной ложки,

паприка – 1 чайная ложка,

сушеный чеснок — 1 чайная ложка,

соль,

пармезан – 150 г,

петрушка – пучок

Приготовление запеченной тыквы с пармезаном

Нарезаем тыкву соломкой, вымазываем в масле, смешиваем с перцем, чесноком, солью, паприкой и кукурузным крахмалом.

Выкладываем тыкву в форму, застеленную пергаментом.

Ставим в разогретую до 190 °C духовку на 20 мин.

Когда тыква спекается, посыпаем ее смесью натертого пармезана и порезанной петрушки.

Запекаем тыкву с яблоками и изюмом

Ингредиенты

изюм — 50 г,

тыква порезанная — 300 г,

два средних яблока,

вода – две стол. ложки,

пол лимона

молотая корица

сахар – 2 стол. ложки.

Приготовление запеченной тыквы с яблоками и изюмом

Изюм заливаем кипятком на 10 мин, чтобы разбухли.

Нарезаем тыкву и яблоки продолговатыми ломтиками или кубиками.

Выливаем воду в форму для запекания, кладем туда тыкву с яблоками и изюмом. Поливаем выжатым лимонным соком, добавляем корицу и сахар.

Выпекаем в духовке при 200 ° C в течение 30-35 мин.

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