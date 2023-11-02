Чи можна їсти сирий гарбуз, кому не можна, користь плода

Сирий гарбуз - кому можна його їсти, як приготувати

Чому можна і потрібно їсти сирий гарбуз

У сирому вигляді гарбуз є справжньою вітамінною бомбою.

За термічної обробки продукту частина корисних елементів втрачається. З цієї причини прихильники здорового харчування намагаються включати до раціону якомога більше продуктів, які можна їсти сирими. Це стосується і гарбуза.Сирий гарбуз корисний для очей, імунної системи, шкіри і кісток вітаміном А. В ній повно флавоноїдів, які уповільнюють процеси старіння і перешкоджають розвитку пухлин.

У сирому гарбузі зберігається рідкісний дуже корисний вітамін Т, або карнітин.

Дефіцит вітаміну Т призводить до порушення метаболізму і процесу кровотворення.

Вітамін Т сприяє спалюванню жирів, виводить токсини та шлаки з організму.

Завдяки діяльності карнітину підвищується стресостійкість організму і його здатність адаптуватися до несприятливих умов.

Знижуючи рівень холестерину в судинах, карнітин проводить активну профілактику інфарктів, інсультів, атеросклерозу, ішемії, покращує діяльність серцевого м'яза.

Сприяє зниженню гіперактивної роботи щитоподібної залози.

Сприяє правильній роботі травної системи.

Позитивно впливає на чоловічу репродуктивну функцію, є одним з необхідних компонентів у разі лікування безпліддя чоловіків.

Тим, хто хоче схуднути, обов'язково треба звернути увагу на цей плід: калорій у гарбузі мало, а поживних речовин - багато, тому вона надовго усуває відчуття голоду. Калорійність гарбуза дуже маленька, в 100 грамів м'якоті всього 22 ккал.

Сирий гарбуз їсти можна і треба. Але, спочатку краще спробувати її у малій кількості. Якщо організм відреагував позитивно, порцію можна збільшити.

Кому не можна їсти сирий гарбуз

Діабетикам через те, що він може підвищити рівень цукру в крові.

Людям із запальними захворюваннями ШКТ і каменями в жовчному міхурі та нирках, оскільки гарбуза має жовчогінну дію і вона може спровокувати рух каменів.

Необроблений сирий гарбуз краще не давати маленьким дітям і літнім людям, тому що у такому вигляді продукт важче переварити.

Не треба забувати, що гарбуз має сечогінний та послаблювальний ефекти. Але для цього потрібно з'їсти понад 500 грамів сирого гарбуза впродовж дня.

Як їсти сирий гарбуз

Сирий гарбуз має соковитий, насичений смак, його можна споживати окремою закускою або гарніром.

Зі свіжого гарбуза готують смачні вітамінні салати, наприклад, поєднати сирий гарбуз, яблука і моркву. Перед вживанням скибки сирого гарбуза можна посипати меленою корицею або насінням льону.

З гарбуза за допомогою блендера можна робити вітамінні смузі, поєднуючи гарбуз із різними фруктами і ягодами.

Рецепт сирого гарбуза з йогуртом.

Натерти 100 г сирої моркви, 150 г м'якоті гарбуза мілко порізати. Помістити овочі у блендер залити склянкою йогурту, подрібнити. За бажанням додати мед, корицю, куркуму.

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