Въезд в Европу станет платным: когда ЕС запустит систему оплаты ETIAS

Запуск системы ETIAS был запланирован на 2024 год, однако был отложен до мая 2025 года.

В Европейском Союзе официально подтвердила очередную отсрочку запуска системы ETIAS – на этот раз до мая 2025 года.

Об этом сообщает Forbes.

"Новая дорожная карта внедрения новой ІТ-архитектуры предполагает, что система Entry/Exit (электронная база, которая должна заменить ручное проставление штампов в загранпаспортах. – Ред.) будет готова к эксплуатации осенью 2024 года, а ETIAS – весной 2025 года", – говорится в выводах заседания Совета ЕС по внутренним делам и юстиции.

После запуска программы ETIAS потребуется специальное разрешение для въезда в 30 стран Шенгенской зоны Европы.

Что такое ETIAS

ETIAS – Европейская система информации и авторизации путешествий. Ее цель – предотвратить въезд в ЕС тех, кто представляет угрозу общественному порядку, национальной безопасности или международным отношениям странам Шенгенского соглашения.

Разрешение ETIAS – это разрешение на въезд в ЕС для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. Он привязан к загранпаспорту человека и действует три года или к истечению срока действия паспорта. Если человек получает новый загранпаспорт, нужно будет получить и новое разрешение.

ETIAS было одобрено в 2016 году в рамках международных усилий по повышению безопасности. Она должна была быть запущена в 2021 году, но ее начало было отложено из-за ряда препятствий, включая пандемию Covid-19 и отсутствие инфраструктуры, которая могла бы поддерживать программу.

Что это значит для украинцев

ETIAS обяжет ездящих в ЕС украинцев раз в три года регистрироваться в спецсистеме и в большинстве случаев – платить сбор за это.

Отмечаем, что ETIAS введен не только для украинцев. Он будет действовать для граждан всех государств, имеющих право безвизового въезда в ЕС, в том числе граждан США, Канады и т.п.

Как получить разрешение

После того, как ETIAS вступит в действие, разрешение на въезд в ЕС можно будет получить, заполнив анкету на официальном вебресурсе ETIAS travel-europe.europa.eu/etias_en или через мобильное приложение ETIAS. Стоимость заявки на получение ETIAS – 7 евро. Хотя большинству людей придется заплатить комиссию, ETIAS бесплатный для всех в возрасте до 18 или старше 70 лет

Чтобы подать заявку на ETIAS, нужно будет иметь биометрический загранпаспорт.

Подробнее о Европейской системе информации и авторизации поездок (ETIAS) читайте по ссылке.

Читайте также: