Что препятствует вступлению Украины в ЕС – опрос граждан

Членство Украины в ЕС – то, над чем сегодня активно работают на всех уровнях.

Украинцы поделились собственными мыслями по поводу главных препятствий, которые могут нанести нашему государству вступить в Евросоюз. Среди них – война в Украине, нежелание "провоцировать" Россию и т.д.

Об этом говорится в опросе Центра Разумкова совместно с "Зеркалом недели".

Что будет наибольшим препятствием для вступления Украины в ЕС

Как отмечают аналитики, отвечая на вопрос о препятствиях на пути к членству в ЕС, украинцы продемонстрировали как большое знание, так и достаточно значительное непонимание трудностей, ожидающих нашу страну в этом направлении.

Согласно результатам, 51,7% опрошенных назвали высокий уровень коррупции в Украине ключевым препятствием для членства в ЕС. На этот украинский недостаток неоднократно обращали внимание и в Брюсселе. Решение проблемы коррупции, с которой Украина живет годами, – одно из главных требований стран-членов Европейского Союза к нашему государству.

В свою очередь, 19% респондентов отметили незавершенность российско-украинской войны. Как известно, в европейском политикуме такой фактор не считается препятствием для членства, однако вопрос территориальной целостности страны-кандидата стоит очень остро. Так что подготовка к переговорам, скорее всего, будет сопровождаться огромными сложностями.

Украинцы также учитывают огромные объемы разрушенной врагом инфраструктуры. За этот фактор проголосовало 8% людей, отметив, что в восстановление нужно будет вкладывать сумасшедшие средства.

Среди других препятствий: сопротивление отдельных стран-членов ЕС, как Венгрия (5,4%), нежелание европейцев "провоцировать" РФ (3,7%) проблемы в судебной ветви власти (2,3%), внутренние экономические и политические проблемы в ЕС (1,2%) и недостаточный уровень демократии (0,6%).

Безусловно, сложностей и препятствий немало. Впереди нас ждет тернистый путь, и следует осознавать это. Между тем, Украина – за несколько шагов до начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Ранее речь шла о том, что у Украины есть все условия для того, чтобы ускорить процесс вступления в Евросоюз.

Читайте также: