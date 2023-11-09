Що перешкоджає вступу України до ЄС – опитування громадян

Членство України в ЄС – те, над чим сьогодні активно працюють на всіх рівнях.

Українці поділилися власними думками щодо головних перешкод, які можуть завадити нашій державі вступити до Євросоюзу. Серед них – війна в Україні, небажання "провокувати" Росію тощо.

Про це йдеться в опитуванні Центру Разумкова спільно із "Дзеркалом тижня".

Що буде найбільшою перешкодою для вступу України до ЄС

Як наголошують аналітики, відповідаючи на запитання про перешкоди на шляху до членства в ЄС, українці продемонстрували як велике знання, так і досить значне нерозуміння труднощів, які очікують нашу країну в цьому напрямку.

Згідно з результатами, 51,7% опитаних назвали високий рівень корупції в Україні ключовою перешкодою на шляху до членства в ЄС. На цю українську ваду неодноразово звертали увагу і у Брюсселі. Вирішення проблеми корупції, з якою Україна живе роками, – одна з головних вимог країн-членів Європейського Союзу до нашої держави.

Своєю чергою 19% респондентів вказали на незавершеність російсько-української війни. Як відомо, в європейському політикумі такий чинник не вважають перепоною для членства, однак питання територіальної цілісності країни-кандидата стоїть дуже гостро. Тож підготовка до переговорів, найімовірніше, супроводжуватиметься величезними складнощами.

Українці також враховують величезні обсяги зруйнованої ворогом інфраструктури. За цей фактор проголосувало 8% людей, зауваживши, що у відбудову треба буде вкладати шалені кошти.

Серед інших перешкод: спротив окремих країн-членів ЄС, як-от Угорщина (5,4%), небажання європейців "провокувати" РФ (3,7%) проблеми в судовій гілці влади (2,3%), внутрішні економічні й політичні проблеми в ЄС (1,2%) та недостатній рівень демократії (0,6%).

Безумовно, складнощів і перепон є чимало. Попереду на нас чекає тернистий шлях, і треба бути свідомими цього. Тим часом Україна – за кілька кроків до початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Раніше йшлося про те, що Україна має всі умови для того, щоб прискорити процес вступу до Євросоюзу.

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