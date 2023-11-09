“Вступ України до ЄС принесе війну”: угорський міністр лякає Європу

На думку очільника МЗС Угорщини, до настання миру в Україні не можна говорити про її входження до Євросоюзу.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що Україна не може стати членом Європейського Союзу до завершення війни з Росією. Інакше, за його словами, війна "увійде до Євросоюзу, а цього ніхто не хоче".

Заяву міністра цитує в середу, 8 листопада, угорське видання Portfolio.

Окрім того, Петер Сіярто несподівано заявив, що, за даними Європейської комісії, “Україна не виконала умови, встановлені для кандидата на членство”.

Очільник угорського МЗС докорив Україні тим, що під час війни в нашій країні, начебто, не дотримується свобода ЗМІ та свобода слова, а також не проводяться вибори. За таких умов, вважає він, “було б абсурдно оцінювати те, як функціонують інститути правової держави”.

“Ми не вважаємо подальші кроки своєчасними щодо переговорів з Україною про вступ”, - категорично заявив він.

Також Сіярто традиційно звинуватив Україну у “порушенні принципів Євросоюзу щодо національних меншин".

“З іншого боку, уряд Угорщини вважає дуже актуальною дискусію щодо майбутньої політики Європейського Союзу в Україні”, - уже більш приязно завершив він.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина не виключає, що Угорщина може блокувати переговори про вступ України до Євросоюзу. Проте Україна вже підготувалася до можливих дій Будапешта.

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